Heute haben wir 14 Jahre RBI an der Börse. Der Emissionskurs im April 2005 lag bei 32,5 Euro, im Juli 2007 waren 117,31 Euro auf dem Kurszettel gestanden, ein halbes Jahr später war man auf unter 1/10 dieses Werts gefallen. Aktuell ist man um ca. 30 Prozent unter dem IPO-Kurs, während der ATX (beim IPO ca. 2600 Punkte) um etwas mehr als 20 Prozent im Plus ist. Die Meldung damals: "Biggest IPO in the history of the Vienna Stock Exchange. Record high demand from Austrian retail investors. Offer receives global attention. Book 22-times over-subscribed. Reduced allocation necessary. Strong signal for the Austrian capital market." Wir hatten bei Brokerjet geordert damals mit unserem öffentlichen Musterdepot, das nachfolgende Foto zeigt das Kürzungsmail und den ...

