Am Freitag, 26. April, hält die Continental AG in Hannover ihre Hauptversammlung ab. Dann kommen auch die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf den Tisch. Zahlen, die ohnehin schon bekannt sind. Die vorgeschlagene Dividende liegt bei 4,75 Euro (Dividendenrendite: 3,1%). Die Conti-Kurse werden demnach am darauffolgenden Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...