Die Spannung steigt: Der Online-Handelsriese Amazon steht am Donnerstag im Fokus des Interesses an der Wall Street. Wie das Börsenmagazin "deraktionaer.de" am Donnerstag berichtete, werde Amazon an diesem Tag nach Börsenschluss seine Bücher öffnen. Mit anderen Worten: Der Konzern legt die Zahlen für das erste Quartal 2019 vor. Und die könnten unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten nur gut sein. Denn der Konsum in den USA laufe sehr gut. Die Nachfrage nach Cloud boome. Der Streaming-Dienst ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...