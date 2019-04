Wie wichtig Deutschland für den russischen Energieriesen Gazprom ist, zeigte sich am Mittwoch. An diesem Tag fanden laut Unternehmensmitteilungen gleich zwei Arbeitstreffen mit deutscher Beteiligung statt. Es ging bei den Gesprächen sowohl um den Export russischen Erdgases in die Bundesrepublik als auch die Gasspeicherung auf deutschem Boden. Und auch die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee war wieder einmal Thema. Aller Schwierigkeiten zum Trotz kommt Gazprom bei diesem Projekt ... (Achim Graf)

