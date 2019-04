In der Vorwoche wurde bekannt, dass der Chemiekonzern BASF in das Start-up Zapata investiert. Das 2017 an der Harvard University gegründete Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung einer Softwareplattform zur optimalen Nutzung von Quantencomputern. Bei BASF sieht man in der Technologie eine Möglichkeit, auch künftigen Herausforderungen der chemischen Industrie zu begegnen. Sehr viel näher am traditionellen Unternehmensportfolio hingegen ist eine Investition, die BASF in dieser Woche bekannt ... (Achim Graf)

