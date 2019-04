Die Wiener Raiffeisen Bank trotzt den Sanktionen in Russland. Die Eigenkapitalrendite ihrer russischen Tochter liegt deutlich über der im Heimatmarkt.

Die russische Tochterbank der Wiener Raiffeisen Bank International (RBI) erhofft sich im laufenden Jahr trotz der Sanktionen gegen das Land ein stärkeres Wachstum als vieler ihrer Konkurrenten.

Während die westlichen Strafmaßnahmen die russischen Finanzmärkte seit Jahren lähmen, könnten sie für die Raiffeisenbank möglicherweise sogar unterstützend wirken, wie der für Investitionen in der Bank zuständige Vorstand Nikita Patrakhin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview sagte. "Es ist möglich, dass der Hintergrund der Sanktionen uns dabei hilft, einige unserer Dienstleistungen zu verkaufen", sagte er. Welche das wären, ließ Patrakhin jedoch offen.

Grundsätzlich stehen Banken in Russland seit den Sanktionen gegen das Land wegen der Annexion der Krim unter Druck. In den vergangenen Jahren haben sich auch immer mehr ausländische Geldhäuser zurückgezogen. ...

