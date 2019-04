Nach dem Abbruch der Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und Deutscher Bank stehen an diesem Donnerstag natürlich die Aktien der beiden Geldhäuser im Fokus des Interesses. Während die Papiere der Deutschen Bank zunächst zulegen konnten, orientiert sich die Commerzbank-Aktie eindeutig in südliche Richtung. Mit Verlusten von mehr als 2,5 Prozent ist sie einer der schwächsten Performer im MDAX. Darin spiegelt sich die unterschiedliche Wahrnehmung am Markt wider. Während die Commerzbank-Aktie in ... (Alexander Hirschler)

