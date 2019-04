Mit einem Plus von fast 13 Prozent ist die Aktie von SAP gestern auf ein neues Rekordhoch geklettert. Das war für den DAX-Titel das größte Tagesplus seit zehn Jahren. Auslöser dieser Kursrally waren die am Morgen veröffentlichten Zahlen zum abgelaufenen Quartal sowie die angehobenen Prognosen des Softwareriesen. Bis Ende 2019 soll das operative Ergebnis auf 7,85 bis 8,05 (bislang: 7,7 bis 8,0) Milliarden Euro steigen. Im kommenden Jahr will Europas größter Softwarehersteller hier nun einen Wert zwischen 8,8 und 9,1 (zuvor 8,5 bis 9,0) Milliarden Euro erzielen. Sehr gut kommt bei Analysten vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...