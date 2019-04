Als Reaktion auf die anhaltende Gewalt haben die Vereinten Nationen Flüchtlinge aus einem Internierungslager bei Tripolis evakuiert. Zuvor waren dort bewaffnete Personen aufgetaucht.

Angesichts der Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis haben die Vereinten Nationen internierte Flüchtlinge an einen sicheren Ort gebracht. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration hätten am Mittwoch 328 Personen aus dem Internierungslager Kasr Bin Ghaschir in Sicherheit gebracht, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Die verbliebenen Insassen sollten ...

