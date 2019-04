Seit mehreren Jahren nutzen Startups verstärkt Initial Coin Offerings, um Kapital aufzutreiben. Doch was ist ein ICO und welche Vorteile und Risiken muss man kennen?

Die englische Bezeichnung "Initial Coin Offering" (ICO) kann man frei mit "Verkaufsstart einer Münze" übersetzen. Dies soll an die englische Bezeichnung für einen Börsengang erinnern - das sogenannte "Initial Public Offering" (IPO). Denn so wie ein Unternehmen bei einem Börsengang erstmals seine Aktien an einer Börse verkauft, so werden bei einem Initial Coin Offering die digitalen Münzen oder Token eines Startups erstmals öffentlich zum Verkauf angeboten. Was ist ein ICO? Bei einem ICO können Investoren digitale Token erwerben, die von einem Startup in einer festgelegten Menge angeboten werden. Die Bezahlung erfolgt in der Regel mithilfe von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Stellar, aber oft auch mit Zentralbankwährungen. Der Wert des bei einem ICO angebotenen Tokens ergibt sich in der Regel daraus, ...

