Wer in den Cannabis-Markt investieren möchte, bekommt dafür eine neue Möglichkeit: Der ETF mit dem Symbol "YOLO" wird durch den US-Finanzdienstleister BNY Mellon gestützt und aktiv gemanagt.Der neue Cannabis-ETF mit dem Tickersymbol "YOLO" (You Only Live Once, zu Deutsch: Du lebst nur einmal) kann seit kurzem für Investitionen in den vielversprechenden Marihuana-Markt genutzt werden. Zwar ist es nicht der erste ETF für den boomenden Cannabis-Markt, weist allerdings einige Vorteile auf. ...

