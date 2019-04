Die Aktie der Fuchs Petrolub SE (kurz "Fuchs Petrolub") war zwar auf längere Sicht ein gutes Investment - doch auf kürzere Sicht sieht es gar nicht so gut aus. So stehen bei den Fuchs Petrolub Stammaktien auf 10-Jahres-Sicht rund +454% Kursgewinn zu Buche. Auf 12-Monats-Sicht hingegen sind es rund 15% Kursverlust. Was gibt es denn Neues vom "Hersteller von hochwertigen Schmierstoffen und verwandten Produkten", so die Eigendarstellung von Fuchs Petrolub? Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, ... (Peter Niedermeyer)

