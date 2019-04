Autobauern drohen wegen zu hoher CO2-Werte ihrer Neuwagen bald hohe Geldstrafen. Hybride mit Verbrennungs- und Elektromotor sollen die Rettung bringen: Auf dem Papier sparen sie viele Tonnen CO2. Leider meist nur dort.

Zweifel kamen Hubert Rehahn schon auf der allerersten Fahrt. Im Mai 2017 holte der Unternehmer aus Eschweiler sein neues Auto im Bremer Daimler-Werk ab: einen Mercedes GLC 350e für 73.889 Euro, ausgestattet mit der modernsten Technik, dachte Rehahn, "und das erste Mal in meinem Leben ein Hybrid". Eigentlich hatte er sich für einen Porsche entschieden, doch "der niedrige Verbrauch des Daimler und der Umweltschutzgedanke" hätten ihn umgestimmt: Dank eines zusätzlichen E-Motors soll der zwei Tonnen schwere Benziner nur 2,5 Liter Sprit auf 100 Kilometer verbrauchen, so das Versprechen. Doch auf der "ruhigen Autobahnfahrt" schluckte der Wagen elf Liter - über 300 Prozent mehr.

Vielleicht müsste man das Auto erst einfahren, dachte Rehahn. Er fuhr damit täglich zur Arbeit, am Wochenende an die Ostsee. "Immer defensiv, ohne Bleifuß", beteuert er. Doch stets lag der Verbrauch bei 9 bis 13 Litern. "Ich habe natürlich nicht an die 2,5 Liter im Prospekt geglaubt", sagt der Immobilienmanager. "40 Prozent mehr als den Laborwert hatte ich einkalkuliert; die habe ich bei meinen Autos immer gebraucht, egal, ob Diesel oder Benziner." Beim Vierfachen aber fühle er sich "betrogen".

Es folgt eine lange Geschichte um endlose Briefwechsel, Telefonate, mehrere Inspektionen und Verbrauchstests bei Daimler. Schließlich teilt der Autokonzern mit, dass es an Rehahns "rechtem Fuß liegen" müsse: Er fahre zu sportlich, "die Technik hat in allen Tests einwandfrei funktioniert", heißt es in den Schreiben, die der WirtschaftsWoche vorliegen.

Der 350e ist ein Plug-in-Hybrid: Das sind vollwertige Diesel- oder Benzin-Pkws mit kleinem Elektromotor. Während bei normalen Hybriden ein elektrischer Hilfsmotor den sehr viel stärkeren Verbrennungsmotor unterstützt, etwa beim Anfahren, lassen sich Plug-in-Hybride an einer Steckdose oder Ladesäule aufladen - und so auf kürzeren Strecken rein elektrisch fahren. 67.000 waren im Januar 2019 in Deutschland zugelassen.Geht es nach der Autoindustrie, sollen es bald Millionen sein. Sie braucht die Plug-ins dringend, um die strengeren CO2-Flottenziele zu erreichen, die schon ab kommendem Jahr gelten. Herstellern, die sie nicht erreichen, drohen hohe Geldstrafen. Das Kalkül: Selbst ein großes Benziner-SUV würde als Plug-in-Hybrid fast so umweltfreundlich wie ein Elektro-Smart. Denn statistisch fährt ein Pkw in Deutschland durchschnittlich 38 Kilometer am Tag - solche Kurzstrecken soll ein Plug-in rein elektrisch schaffen; nur im Ausnahmefall, etwa im Urlaub, führe er mit Benzin oder Diesel.

EU und Bundesregierung glauben das; Plug-in-Hybride werden in den Flotten der Hersteller nur mit 50 Gramm CO2 je Kilometer angerechnet, derzeit liegen die Autos aller Hersteller im Schnitt beim rund Dreifachen; der Bund fördert Plug-ins fast so hoch wie reine E-Autos, wenn sie auf dem Papier mindestens 40 Kilometer rein elektrisch fahren können. Doch es mehren sich die Zweifel an dem Konzept, nicht nur bei enttäuschten Kunden wie Rehahn. Einige Manager eines großen Autokonzerns bezeichneten die Plug-in-Hybride zuletzt als "überflüssig" oder gar "unsinnig". Empirische Untersuchungen stützen diese Sicht; sie weisen viel höhere Verbräuche - und damit CO2-Emissionen - aus als auf dem Papier. Fördert die Politik etwa eine Mogelpackung?

Theorie und Praxis

Beim Verbraucherportal Spritmonitor.de veröffentlichen derzeit mehr als 2600 Plug-in-Hybrid-Fahrer ihre Verbrauchsdaten. Sie zeigen, dass die Plug-ins in der Praxis deutlich über der Grenze von 50 Gramm CO2 pro Kilometer liegen, bei manchen Modellen um bis zu 600 Prozent. Für 50 Gramm CO2 dürften die Autos durchschnittlich gerade mal 2,1 Liter Benzin oder 1,95 Liter Diesel je 100 Kilometer verbrauchen. In der Praxis wird das fast nie erreicht; im Schnitt verfeuern die Plug-in-Hybride fünf Liter.

Dirk Braun ist Flottenmanager bei der Unternehmensberatung BridgingIT. Neben 270 Dieseln hat Braun 34 E-Autos in der Flotte, die meisten Tesla. Auch mit Plug-in-Hybriden hat er anfangs experimentiert; Braun ist von ihnen enttäuscht: "Wir hatten einige Plug-ins verschiedener Hersteller im Einsatz", sagt Braun, unter anderem einige BMW 530e, die laut Datenblatt 2,1 Liter verbrauchen sollten. "Die Kollegen fuhren sie mit rund sieben, obwohl sie zu Hause jede Nacht an der Ladesäule hingen. Die Plug-ins ...

