Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.GPRO: GoPro am 25.4. -4,42%, Volumen 59% normaler Tage , TL0: Tesla am 25.4. -4,26%, Volumen 246% normaler Tage , GLEN: Glencore am 25.4. -3,77%, Volumen 91% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 25.4. 2,79%, Volumen 48% normaler Tage , PYPL: PayPal am 25.4. 2,80%, Volumen 142% normaler Tage , FB2A: Facebook am 25.4. 5,85%, Volumen 276% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Facebook FB2A 193.260 5.85% PayPal PYPL 110.220 2.80% Kapsch TrafficCom KTCG 33.200 2.79% Glencore ...

Den vollständigen Artikel lesen ...