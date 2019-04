Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: Wirecard am 25.4. -3,73%, Volumen 200% normaler Tage , CON: Continental am 25.4. -1,56%, Volumen 105% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 25.4. -1,49%, Volumen 195% normaler Tage , EOAN: E.ON am 25.4. 0,69%, Volumen 81% normaler Tage , BAYN: Bayer am 25.4. 1,40%, Volumen 154% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 25.4. 1,48%, Volumen 151% normaler Tage , DAX: -0,25% Aktie Symbol SK Perf. ThyssenKrupp TKA_DE 13.050 1.48% Bayer BAYN 61.040 1.40% E.ON EOAN 9.669 0.69% Deutsche Bank ...

