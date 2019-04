Der amerikanische Healthcare Trust of America Inc. (ISIN: US42225P5017, NYSE: HTA) zahlt eine Quartalsdividende von 0,31 US-Dollar. Aktionäre erhalten die Dividende am 11. Juli 2019 (Record date: 3. Juli 2019). Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Healthcare Trust of America 1,24 US-Dollar aus. Somit errechnet sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,48 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 27,68 US-Dollar (Stand: 25. April ...

