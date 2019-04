Die Gewinnserie des Dax ist erst einmal beendet. Am Freitag schauen die Anleger auf Unternehmenszahlen. Dabei im Fokus: die Deutsche Bank.

Der Dax hat seine Gewinnserie beendet. Nachdem der deutsche Leitindex neun Tage in Folge im Plus notierte, schloss er am Donnerstag mit 12.282 Punkten 0,25 Prozent niedriger. Im vorbörslichen Handel notierte der Dax am Morgen noch etwas niedriger. Nun dürften die Anleger auf Unternehmenszahlen blicken.

Amazon hatte in der Nacht verkündet, das abgelaufene Quartal mit Rekordgewinn abgeschlossen zu haben. Am Freitag stellen nun mehrere deutsche Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor. Neben Daimler und Puma auch die Deutsche Bank. Die hatte am Donnerstag ihre Fusionsgespräche mit der Commerzbank abgebrochen.

1 - Vorgabe aus den USA

Inmitten der Bilanzflut konnten die US-Börsen am Donnerstag keine einheitliche Richtung finden. Den Dow belastete vor allem der Kurssturz von 3M, die Aktie des Mischkonzerns fiel um fast 13 Prozent. Der Dow verlor 0,5 Prozent und schloss auf 26.462 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2926 Zählern auf der Stelle. Der Nasdaq, der zum Handelsschluss 0,2 Prozent auf 8118 Punkte zulegte, wurde vor allem von den Tech-Riesen Facebook und Microsoft angetrieben. Microsoft-Titel legten ihre Rekordjagd fort. Der Aktienwert des Unternehmens stieg dank eines boomenden Cloud-Geschäfts um 3,3 Prozent. Die Facebook-Aktie verteuerte sich um fast sechs Prozent.

2 - Handel in Asien

Vor der Veröffentlichung von Daten zum US-Wirtschaftswachstum hat am Freitag Zurückhaltung den Börsenhandel in Asien dominiert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,8 Prozent nach. In Tokio sank der Leitindex Nikkei um 0,7 Prozent auf 22.155 Punkte. Im Tagesverlauf wird die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im ersten Quartal vorgelegt.

Im fernöstlichen Devisenhandel stieg der Euro 0,1 Prozent auf 1,1138 Dollar. Zur japanischen Währung lag der Dollar kaum verändert bei 111,62 Yen.

3 - Zetsches letzte Daimler-Bilanz

Am Morgen präsentiert der Stuttgarter Autobauer seine Bilanz für die Monate Januar bis März. Der scheidende Konzernchef Dieter Zetsche hinterlässt seinem Nachfolger Ola Källenius dabei zahlreiche Probleme: Daimler steht unter einem großen Sparzwang. Im vergangenen Jahr ist der Nettogewinn um fast 30 Prozent gesunken. Insbesondere die Autosparte Mercedes-Benz Cars, die mehr als Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht, schwächelt erheblich. Der Absatz ging im ersten Quartal um 5,6 Prozent erneut zurück. Mittelfristig könnte der Konzernumbau viele Arbeitsplätze kosten.

4 - Quartalszahlen der Deutschen Bank

Deutschlands größte Bank hat die Fusionsgespräche mit der Commerzbank ergebnislos beendet. Das kam nicht unerwartet, am Ende verlor die Bank-Aktie trotzdem im schlechten Börsenumfeld 1,5 Prozent. Am Freitag legt das Institut die erste Zwischenbilanz des Jahres vor, dank schon am Donnerstag vorgelegter Eckpunkte dürften die bereits im Kurs eingepreist sein.

Der Tenor der Zahlen: Nicht so schlimm wie befürchtet. Der Gewinn nach Steuern belaufe sich voraussichtlich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...