Der Donnerstag war für die Deutsche Bank Aktie interessant. Denn es sah so aus, als ob die Marktteilnehmer(innen) sich nicht so recht sicher waren, wie sie auf den kommunizierten Abbruch der Gespräche mit der Commerzbank über einen möglichen Zusammenschluss der beiden Finanzinstitute reagieren sollten. Die Deutsche Bank hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sich gezeigt hat, "dass ein solcher Zusammenschluss nicht im Interesse der Aktionäre sowie anderer Interessengruppen beider Unternehmen wäre". ... (Peter Niedermeyer)

