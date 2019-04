In Deutschland ist aus Sicht der OECD - einer Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - die Gefahr besonders groß, dass Jobs durch Computer und Roboter verdrängt werden. So schätzt die Organisation, dass in den nächsten 20 Jahren 18,4 % der Arbeitsplätze entfallen werden, das Automatisierungsrisiko sei 4,4 % höher, als im Durchschnitt der OECD-Länder. Weitere 36 % der Jobs in Deutschland werden sich laut OECD radikal verändern - auch hier überdurchschnittlich viele, weil der Anteil des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland vergleichsweise hoch ist und bislang Arbeitsstellen mit geringen Qualifikationsanforderungen bietet. Die OECD plädiert deshalb den Regierungen "schnell zu handeln, weil sonst insbesondere die Geringqualifizierten Arbeitnehmer in der sich schnell ändernden Arbeitswelt zurückfallen werden". Empfohlen wird eine 4-Punkte-Agenda bestehend aus Schutz der Arbeit, sozialer Absicherung, Weiterbildung und dem sozialen Dialog. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...