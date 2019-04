Am Mittwoch wurde bekannt, dass der japanische Internet-Riese Softbank bei Wirecard einsteigen will. Eine Übernahme durch die Japaner scheint jedenfalls nicht in Planung zu sein, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Wirecard-Chef Markus Braun am Donnerstag berichtete.

"Das sehe ich nicht so", sagte Braun auf der Bilanzpressekonferenz bei München auf eine entsprechende Nachfrage. Softbank habe sich aber bemüht, in einem ersten Schritt mehr als 5 Prozent der Wirecard-Anteile ... (Marco Schnepf)

