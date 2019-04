Formulieren wir es so: Was Bayer heute seinen Aktionären präsentierte, dürfte die Gemüter zumindest nicht weiter erhitzen. Im Gegenteil. Das erste Quartal lief für die Leverkusener alles andere als schlecht und sogar die Erwartungen von Analysten konnten in Teilen übertroffen werden. So stieg der bereinigte operative Gewinn um fast 45 Prozent auf nun 4,188 Milliarden Euro. Das sind gut 160 Millionen Euro mehr als von Analysten im Vorfeld erwartet. Nüchtern betrachtet muss man allerdi. ...

