Der Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, NYSE: KO) wird am 1. Juli 2019 eine Quartalsdividende von 40 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 14. Juni 2019), wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Februar steigerte der Konzern die Dividendenausschüttung um 2,6 Prozent oder 1 US-Cent auf den aktuellen Betrag. Das Unternehmen gab damit die 57. jährliche Dividendenanhebung ...

