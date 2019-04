Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Gazprom 0.15% Rehauer (SG001): Habe Gazprom trotz toller Kennzahlen verkauft. Das North-Stream Projekt ist ja sehr politisch und hängt sehr an der Person Merkel. Und da deren Zeit gezählt ist bzw der Stern im sinken, ist das Risiko gestiegen, das das Projekt doch noch eingestellt wird. Ich suche mir über das Wochenende lieber einen anderen russischen Ölproduzenten, den ich ins wikifolio aufnehmen will. (26.04. 08:35) >> mehr comments zu Gazprom: ...

