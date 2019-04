++ Gemischter Start in den europäischen Handel ++ Hat DE30 bereits weitere korrektive Bewegung beendet? ++ Deutsche Bank-Aktie leidet nach geplatzter Fusion unter schwachen Ertragsaussichten ++Nach einigen Rückgängen an der Wall Street gestern und in China am Freitag war die Eröffnung in Europa recht gemischt. Der DE30 wird flach gehandelt, während die Aktienindizes aus Großbritannien, Italien und Spanien um etwa 0,4% fallen. Auch wenn uns in letzter Zeit einige Warnsignale wie schwache EMIs und ein düsterer koreanischer BIP-Bericht angeboten wurden, scheinen die Bullen am deutschen Aktienmarkt nicht nachzugeben. Technisch gesehen bewegt sich der Kurs seit dem 10. April innerhalb eines Aufwärtstrends und bislang scheiterte jeder Versuch dieses Muster zu durchbrechen. Der Kurs prallt erneut von der blauen Trendlinie ab und unter diesem ...

