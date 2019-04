Um die Urheberrechtsreform zu stoppen, hat die Internetbranche sich aus dem Propaganda-Baukasten der Populisten bedient. Dadurch erschuf sie eine Volksbewegung, die für ihre Interessen auf die Straßen ging.

Glaube nichts, traue niemandem. Den Grundsatz lernen viele Journalisten früh. Doch dieser Rat ist nicht komplett, er müsste vielmehr heißen: Glaube nichts, traue niemandem, nicht mal Dir selbst. Wir Menschen sind erstaunlich leicht in unseren Einstellungen manipulierbar, wenn wir noch keine feste Meinung zu einem Thema haben. Sind wir dann aber erstmal auf eine entsprechende Meinung gepolt, gilt es als fast unmöglich, die wieder aufzubrechen.

Brexit, der steile Aufstieg der Populisten in Europa und die zunehmend verhärteten Fronten zwischen den politischen Lagern, das alles sind Auswirkungen jener Manipulierbarkeit. Soziale Netzwerke wie Youtube, Facebook und Twitter wirken verstärkend. Fast jeder kann auf den Plattformen manipulieren und propagieren, der sich darauf versteht und ein gewisses Budget zur Verfügung hat.

Welche Chancen die Netzwerke in der öffentlichen Meinungsbildung bieten, entdecken inzwischen auch mehr und mehr Lobbyisten. So nutzte vor ein paar Wochen die Internetbranche psychologische Propagandatechniken in nie da gewesenem Ausmaß, um ihre Position in der Debatte um das Europäische Urheberrecht und Uploadfilter zu stärken. ...

