Für die nächsten Jahre schürte das Management hingegen Zuversicht."Wir versprechen, dass wir von nun an unseren Buchwert pro Aktie erhöhen werden, was mit der Zeit zu einem Anstieg des Aktienkurses führen dürfte", sagte Konzernchef Tidjane Thiam in seiner Rede im Hallenstadion in Zürich.Es sei berechtigt zu fragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...