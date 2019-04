Egal ob in Maschinen, Anlagen oder Geräten - die Software bestimmt deren Funktion. Vor allem in der Industrie kommen dafür Embedded-Systeme zum Einsatz, in deren Software die Hersteller viel Know-how gesteckt haben. Angreifer versuchen, an dieses Know-how heranzukommen, um Entwicklungskosten zu sparen, ganze Maschinen nachzubauen oder durch Manipulation die Produktion zu stören oder fehlerhafte Produkte zu produzieren. Deswegen benötigen Hersteller geeignete Lösungen mit einem hohen Schutzlevel.

Embedded-Systeme zeichnen sich unter anderem durch Echtzeitanforderungen an die Software und durch geringen Platzbedarf, Energie- und Speicherverbrauch aus. Die Technologie Codemeter (eigene Schreibweise: CodeMeter) von Wibu-Systems schützt durch Verschlüsselung und Lizenzierung Software auf den unterschiedlichsten Plattformen. Damit werden die Anforderungen der klassischen PC-Welt erfüllt, aber auch die der Embedded-Welt. Speziell für Embedded-Systeme wurde Codemeter für modulare und ressourcensparende Einsatzzwecke erweitert. Sowohl Echtzeitfähigkeit als auch ...

