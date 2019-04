Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS-Reg: CNI Nordic 5 AB / Kommuniké från årsstämma CNI Nordic 5 AB: Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ) (nyheter med ytterligare funktioner) 2019-04-26 / 15:00 Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. *Pressmeddelande Stockholm 2019-04-26* *Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)* *Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2019 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:* *?.rsredovisning* ?.rsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. *Ansvarsfrihet* Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. *Arvoden * Det beslutades att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning. *Styrelse* Stämman beslutade om omval av Johan Winnerblad, Erik Ejerhed och Lukas Lindkvist. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. *Revisor * Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. *Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare* Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. *** För ytterligare information, kontakta Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB Telefon: 08 506 223 27 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 15.00 (CET). Ytterligare egenskaper: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VUBFEWUJOQ [1] Dokument titel: Pressmeddelande CNI Nordic V AB 803985 2019-04-26 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7f81274fba2af90528962d67a24b3698&application_id=803985&site_id=vwd&application_name=news

April 26, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)