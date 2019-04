Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS-Reg: Coeli Private Equity 2016 AB / Kommuniké från årsstämma Coeli Private Equity 2016 AB: Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ) (nyheter med ytterligare funktioner) 2019-04-26 / 15:00 Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. *Pressmeddelande Stockholm 2019-04-26* *Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)* *Aktieägarna i Coeli Private Equity 2016 AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2019 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:* *?.rsredovisning* ?.rsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 1,38 kronor per aktie, totalt 690 000 kronor. *Ansvarsfrihet* Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. *Arvoden * Det beslutades att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning. *Styrelse* Stämman beslutade om omval av Johan Winnerblad, Mikael Larsson och Lukas Lindkvist. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. *Revisor * Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. *Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare* Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. *** För ytterligare information, kontakta Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB Telefon: 08 506 223 27 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 15.00 (CET). Ytterligare egenskaper: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VIUDAENBNF [1] Dokument titel: Pressmeddelande Coeli Private Equity 2016 AB 803977 2019-04-26 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0ed2b1bf3bd588a7c7a6ad14cb68f3f1&application_id=803977&site_id=vwd&application_name=news

