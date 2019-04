Der Bitcoin-Kurs ist um neun Prozent eingebrochen. Grund ist eine Einstweilige Verfügung gegen iFinex, den Betreiber der Kryptobörse Bitfinex.

Eine angebliche Unterschlagung bei einer bekannten Kryptobörse macht Bitcoin-Anleger nervös. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Digitalwährung brach am Freitag zeitweise um gut neun Prozent ein. Zuletzt notierte Bitcoin laut Analysehaus Coinmarketcap knapp vier Prozent im Minus bei 5290 Dollar.

Auch für andere wichtige Währungen ging es abwärts. Ethereum notierte am Freitagnachmittag knapp sechs Prozent im Minus, Ripple rund drei Prozent.

Auslöser des Ausverkaufs war eine von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft erwirkte einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen iFinex, das die Kryptobörse Bitfinex betreibt und die Digitalwährung Tether kontrolliert. Das Gericht untersagte die Auflösung von Dollar-Reserven, mit denen Tether angeblich unterlegt ist. Bitfinex war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Tether nimmt eine Sonderstellung in der Krypto-Welt ein: Die herausgegebenen virtuellen Münzen sind laut Aussage des Unternehmens 1:1 an den Dollar gekoppelt. Tether will das Verhältnis durch eine Dollar-Deckung sicherstellen. Für jeden eingenommenen Dollar wird demnach ein Tether herausgegeben, nicht mehr und nicht weniger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...