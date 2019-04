Die Geldschwemme hat den Charakter von US-Börsengängen verändert: Die Wertschöpfung findet bei Uber, Lyft oder Pinterest vor dem Börsendebüt statt. Was für Anleger noch übrig bleibt.

Peter Thiel hat sein Vermögen mit den Börsengängen von PayPal und Facebook gemacht? Stimmt. Aber nicht ganz. Dem Hightechmilliardär mit deutschen Wurzeln winkt als größter Gesellschafter der Big-Data-Softwarefirma Palantir einmal mehr viel Geld. Palantir strebt an die Börse, ebenso wie der Zahlungsdienstleister Stripe, in den Thiel früh investiert hat. Was aber gern vergessen wird: Thiel verdient nicht nur gut, wenn Unternehmen sich aufs Parkett wagen. Sondern auch, wenn sie sich Zeit lassen mit dem Börsengang. So ist Thiel etwa Gesellschafter von Forge Global, einem Unternehmen, an dem auch die Münchener Rück beteiligt ist. Forge Global betreibt einen Onlinemarktplatz. Auf ihm können die Mitarbeiter von Jungunternehmen wie Airbnb, SpaceX oder 23andMe ihre Anteile an private Investoren verscherbeln, um noch vor dem Börsengang (Initial Public Offering/IPO) Kasse zu machen. Forge erhebt dafür eine Gebühr. Und Thiel verdient mit.

Mit der gerade anlaufenden Welle von Hightech-Börsengängen schien es, als ob Marktplätze wie Forge oder SharesPost an Bedeutung verlieren würden. Doch das galt, bevor der Auftaktkandidat Lyft im März zwar einen guten Start hinlegte, aber dann rasch ein Drittel seines Wertes verlor - immerhin zehn Milliarden Dollar. Seitdem kehren viele wieder zu Forge und SharesPost zurück.

Das gilt sicher auch für Mitarbeiter von Uber, zumindest, wenn sie den Börsenprospekt des Fahrdienstleisters, der im Mai an die Börse will, studieren. Das Zahlenwerk hinterlässt ein flaues Gefühl, weil Uber noch höhere Verluste und ein noch niedrigeres Wachstum als Konkurrent Lyft ausweist. Statt positiver Beispiele wie Facebook, das seinen Wert an der Börse nach dem IPO versiebenfacht hat, stehen nun wieder Rohrkrepierer wie Snap im Rampenlicht. Der Aktienkurs des Facebook-Konkurrenten befindet sich seit dem Börsengang vor zwei Jahren auf Talfahrt. Pinterest, eine digitale Pinnwand aus San Francisco, legte zwar vor Ostern einen guten Börsenstart hin. Aber der gelang nur, weil die Preisspanne unter den Wert der letzten Finanzierungsrunde gelegt wurde.

Ist die Euphorie um die lang ersehnten Börsengänge der sogenannten Unicorns - Wachstumsunternehmen, die vor dem Börsengang auf mindestens eine Milliarde Dollar bewertet werden - schon wieder vorbei, bevor sie richtig begonnen hat? Schauen private Anleger in die Röhre und bleiben weiterhin Zuschauer beim Hightechboom?Nicht unbedingt. "Der Börsengang spielt heute eine ganz andere Rolle beim Aufbau von Jungunternehmen", sagt Gregory La Blanc, der an der Haas School of Business der Universität Berkeley Finanzierungsmodelle und Strategie lehrt. Bis vor etwa zehn Jahren halfen Wagnisfinanzierer Start-ups auf die Füße, damit diese dann so schnell wie möglich Wachstumskapital ...

