Die De Raj Group AG unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme der Phoenix MMEER Group (USA und Nigeria)

Köln, 26. April 2019: Die De Raj Group AG, Köln, (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse), unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Ausweitung der Kapitalbeteiligung auf 100% an Phoenix MMEER II LLC, USA Phoenix MMEER III LLC, USA und Phoenix MMEER III Limited, Nigeria (der "Phoenix MMEER Group"). Diese Unternehmen besitzen und betreiben insgesamt 13 Hebeschiffe in Nigeria, die von einigen der führenden Öl- und Gasunternehmen der Region genutzt werden. Die Vereinbarung umfasst einerseits eine Vorabzahlung und andererseits eine erfolgsabhängige Zahlung.

In einem Kommentar zur Vereinbarung erläuterte der Vorstandsvorsitzende Herr Nagendran Nadarajah: "Die Übernahme dieser Schiffe ist eine strategische Ergänzung unserer Wachstumspläne und stärkt unsere Position als führender Lieferant von Energietechnik. Da ich bereits in der Vergangenheit mit Mike Mullen zusammengearbeitet haben, habe ich großes Vertrauen darin, dass das Team seine Zusagen einhält."

Blake Stamper, Manager der Phoenix MMEER Group, bekräftigte: "Eine Zusammenarbeit mit der De Raj Group gibt uns den strategischen Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten und hilft uns, unsere Präsenz in dieser Region und darüber hinaus zu erweitern."

Mike Mullen, Operating Manager der Phoenix MMEER Group, ergänzte: "Ich habe schon früher gern mit Nagendran zusammengearbeitet und schätze seine Fähigkeiten, die Phoenix MMEER Group weiter voranzubringen, sehr. Auf unsere Zusammenarbeit bei diesem Projekt freue ich mich ganz besonders."

Über die De Raj Group:

Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG gelistet und handelbar. Die De Raj Group ist stark im Öl- & Gassektor sowie in der Energiegewinnung positioniert. Der Konzern besitzt und betreibt strategisch interessante Anlagen und Ausrüstungen in beiden Bereichen und verleast diese auf mittel- und langfristiger Basis. Im Energiebereich war der Konzern sowohl in der konventionellen Energiegewinnung als auch mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") aktiv. Der Konzern beginnt zurzeit international im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum zu expandieren. Die Konzernsparte Öl & Gas erbringt patentrechtlich geschützte, spezialisierte Leistungen, die das volle Spektrum der vorgelagerten Upstream-Öl- und -Gas-Lieferkette insbesondere in der südostasiatischen Region umfassen. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Anlagen in Form von Hubplattformen sowie Produktionsdeckausrüstung. Diese Hubplattformen können kurzfristig mit der entsprechenden Ausrüstung auf die individuellen Anforderungen der Kunden modifiziert werden. Die weitere Entwicklung von Offshore-Randfeldern als auch die Steigerung der Produktivität bereits ölfördernder Anlagen mit kostengünstigen Lösungen unterstützt die Ölgesellschaften in ihrem Streben nach schneller Monetarisierung ihrer Quellen.

Weitere Informationen:
De Raj Group AG
Investor Relations
ir@thederajgroup.com