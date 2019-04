Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.INL: Intel am 26.4. -8,99%, Volumen 309% normaler Tage , XONA: Exxon am 26.4. -2,10%, Volumen 146% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 26.4. -1,92%, Volumen 114% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 26.4. 2,13%, Volumen 115% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 26.4. 2,50%, Volumen 86% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 26.4. 2,69%, Volumen 117% normaler Tage , Dow Jones: +0,31% Aktie Symbol SK Perf. UnitedHealth UNH 237.000 2.69% Procter & Gamble PRG 105.860 2.50% Caterpillar CAT1 139.030 2.13% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...