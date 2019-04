27. April 2019 - 00:05 Uhr - Der Bitcoin war am Mittwoch bereits in den Korrektur-Modus gegangen. Bitfinex und Tether haben die Bewegung nun gefährlich verstärkt. - Lange Zeit war es still um Bitfinex und Tether. Diese Stille endete in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag mit einem lauten Knall. Es geht um Unregelmäßigkeiten in der Höhe von rund 850 Mio USD beim Handelsplattform-Betreiber Bitfinex. Um den Sachverhalt mal ganz pauschal auszudrücken. Ich hatte im letzten Jahr des öfteren in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...