Immer mehr Menschen zieht es in Städte. Eine Wirtschaft, der die Fachkräfte ausgehen, muss darauf reagieren. Stadtplaner, Ökonomen und Unternehmen entwickeln Konzepte für eine urbane Industrie.

Wenn die Unternehmer Peter Funke und Andreas Widl ihren Arbeitstag beginnen, müssen sie nicht in abgelegene Gewerbegebiete fahren. Funke ist Geschäftsführer des Umwelttechnikunternehmens Steinert in Köln, Widl lenkt den Frankfurter Ventilspezialisten Samson. Was die Manager verbindet: Sie produzieren mitten in der Stadt, Steinert an der Widdersdorfer Straße in Köln-Braunsfeld, Samson in Frankfurt-Fechenheim in der Nähe des Ostparks. "Wir könnten problemlos auf der grünen Wiese eine Produktion hochziehen, wollen aber lieber in der Stadt bleiben. Hier gibt es kurze Wege, eine gute Infrastruktur und die Nähe zu den Universitäten Köln und Aachen", sagt Funke. "Unsere Fabrik gehört in die Stadt", findet Widl.

Und nicht nur das, die Produktion soll sogar in beiden Firmen ausgebaut und modernisiert werden. Steinert-Chef Funke will die Produktionsfläche bis 2020 fast verdoppeln und rund 26 Millionen Euro investieren. Unternehmerkollege Widl plant, mit einem "hohen zweistelligen Millionenbetrag" die gesamte Produktionslogistik von Samson auf mehr Effizienz zu trimmen.

Zumindest geografisch sind die Manager mit ihrer innerstädtischen Investitionsoffensive eher die Ausnahme. Historisch war Industrie in Deutschland zwar in den Städten zu Hause. Doch die Massenproduktion erforderte immer größere Flächen, hinzu kamen Lärm- und Umweltschutzauflagen. Beim Wiederaufbau nach dem Krieg wanderten viele Produktionsbetriebe daher in weniger dicht besiedelte Regionen und Gewerbegebiete ab.

Weniger Massenproduktion

Doch jetzt bahnt sich ein erneutes Rollback an: Die Industrie will wieder stärker in die Zentren. Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt, dass die industrielle Gründungsintensität in Großstädten in den vergangenen Jahren stärker war als in ländlichen Regionen. Ein wichtiger Grund dafür: das Personal. In Zeiten des Fachkräftemangels gerade im industriellen Hightechbereich sind Betriebe geradezu gezwungen, den hoch Qualifizierten zu folgen. Und die Richtung ist klar: Nach Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist der Akademikeranteil bei den Beschäftigten in Großstädten von 6,4 Prozent (1980) auf aktuell rund 24 Prozent nach oben geschnellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...