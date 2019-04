Die Zahlen von Nokia zum ersten Quartal 2018 war für die Märkte ein Schock. Selbst für den finnischen Netzwerkausrüster selbst sei der Zeitraum Januar bis März "überraschend deutlich schwach" gewesen, wie man in einer Mitteilung bekannte. Ein Minus von 59 Millionen Euro nach einem Gewinn von 239 Millionen noch im Vorjahr ließ die Aktie am Donnerstag zunächst um rund zehn Prozent auf bis zu 4,60 Euro einbrechen. Doch bereits am Freitag ging es mit Nokia wieder aufwärts - wohl auch Dank eher ungewöhnlicher ... (Achim Graf)

