Nach zwei Verlustjahren konnte Schlumberger 2018 wieder Gewinne verbuchen. Mit 2,1 Mrd $ übertraf der Konzern zwar den Gewinn von 2015, hat aber das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. Den Umsatz konnte Schlumberger um 7,8% auf 32,8 Mrd $ steigern. Am stärksten wuchs das Geschäft in Nordamerika. Mit 12 Mrd $ konnte der Umsatz um 26% wachsen, während in Südamerika ein Rückgang von 6% auf 3,7 Mrd $ zu verbuchen war. Sorgen bereitete den Anlegern das 4. Quartal. Mit 8,2 Mrd $ lag der Umsatz auf ... (Volker Gelfarth)

