2018 konnte Halliburton endlich wieder schwarze Zahlen schreiben. Es konnten 1,7 Mrd $ Gewinn erzielt werden. Der Umsatz stieg um 16,4% auf 24 Mrd $. Beide Segmente konnten zum Wachstum beitragen. Die Produktion wuchs um 22% auf 16 Mrd $, das Bohrgeschäft wuchs um 6,4% auf 8 Mrd $. Mit einem Umsatzplus von 25% wuchs das Geschäft in Nordamerika am schnellsten. Die Regionen Europa und Afrika konnten um 5,9% wachsen, der Mittlere Osten und Asien um 9,5%. Lediglich in Lateinamerika waren die Umsätze ... (Volker Gelfarth)

