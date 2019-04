OXY konnte den Umsatz 2018 um 42,5% auf 17,8 Mrd $ steigern. Der Gewinn wuchs dank des höheren Ölpreises um 215% auf 4,1 Mrd $. OXY schließt damit wieder an das Vorkrisenniveau an. Der Konzern verdankt seine Profitabilität dem Ölpreis, investiert allerdings auch in zukünftiges Wachstum. So konnte der Konzern die Fördermenge um 9,3% auf 658 Tsd Barrel pro Tag steigern. Dieses Wachstum kommt vor allem aus den USA. Im 4. Quartal lagen die Fördermengen im Permian-Becken 57% über dem Vorjahreswert.

