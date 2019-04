In den ersten 9 Monaten 2018 konnte Gazprom deutlich wachsen. Der Umsatz stieg um 27% auf 5,9 Bio RUB und der Gewinn um 75% auf 1 Bio RUB. Die Gasproduktion konnte in dem Zeitraum um 7,2% gesteigert werden. Die Exporte nach Europa wuchsen um 6,7%. Diese Exporte könnten in naher Zukunft wesentlich stärker wachsen. Gazprom hat den Offshore-Teil der TurkStream Pipeline fertiggestellt. Die Pipeline soll noch 2019 ans Netz gehen und die Türkei mit russischem Gas versorgen.

Es wird bereits über ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...