Im Idealfall werden Material-Experten schon sehr früh in die Entwicklung eines Medizinprodukts und seiner Komponenten mit einbezogen. Dann können sie die geforderten Eigenschaften mitdenken und am Ende eine Lösung entwickeln, die diese erfüllt. Dass dabei alle regulatorischen Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes eingehalten sein müssen, ist selbstverständlich. Eine gute und umfassende Beratung geht darüber allerdings weit hinaus. Die Anforderungen des Kunststoffverarbeiters müssen ausführlich und präzise abgefragt werden: Welche Farbe soll das Produkt haben, wie wird es bedruckt? Kommt das Produkt im Zusammenhang mit hohen elektrischen Frequenzen oder Spannungen zum Einsatz? Diese und viele weitere Faktoren werden in die Planung miteinbezogen und die verwendeten Werkstoffe darauf abgestimmt. Potenzielle Schwierigkeiten sind mit genügend Erfahrung oft vorhersehbar - und lassen sich genau deshalb vermeiden. Gerade das Anwendungsumfeld kann immense Unterschiede ausmachen, die für die Entwicklung eines Medizinprodukts Konsequenzen haben. Soll es beispielsweise dicht sein im Sinne von Schutz gegen Spritzwasser oder Untertauchen? Je höher die Schutzklasse, desto zuverlässiger müssen sich die verwendeten Werkstoffe gegenseitig verbinden. Wie wird es gereinigt oder desinfiziert? Dabei passieren häufig Fehler, weil nicht jedes Material jedes Reinigungsmittel verträgt. Wenn mit unverträglichen Mitteln desinfiziert wird, kann es zum Beispiel bei Polycarbonat - eigentlich ein vielseitig geeigneter Werkstoff - zu Spannungsrissen kommen. Auch in Hinblick auf die Biokompatibilität müssen im Vorfeld Fragen gestellt werden: Zwischen kompatibel "mit gesunder Haut" oder "mit Hämoglobin" liegen Welten. Mit etwas Fantasie lassen sich viele Szenarien entwickeln, die jedes chirurgische Instrument unnötigerweise auf das Anforderungsniveau eines Dialysegeräts heben. Um nicht über das Ziel hinauszuschießen, beinhaltet gute Beratung auch ein solides Risikomanagement aufzusetzen und den Prozess realistisch beratend zu begleiten. Langjähriges Erfahrungswissen geht dabei meist auch mit einem mit den Jahren gewachsenen großen ...

