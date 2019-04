Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TL0: Tesla am 28.4. -5,04%, Volumen 248% normaler Tage , SBO: SBO am 28.4. -4,54%, Volumen 80% normaler Tage , A8B: Ambarella am 28.4. -3,34%, Volumen 0% normaler Tage , WDI: Wirecard am 28.4. 3,68%, Volumen 105% normaler Tage , LEO: Leoni am 28.4. 3,47%, Volumen 68% normaler Tage , CBK: Commerzbank am 28.4. 3,61%, Volumen 102% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Wirecard WDI 133.750 3.68% Commerzbank CBK 7.896 3.61% Leoni LEO 20.850 3.47% Ambarella A8B ...

Den vollständigen Artikel lesen ...