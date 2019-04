Der Dax dürfte über der Marke von 12.300 Punkten in den Handel starten. Erneut stehen die Papiere von Deutscher Bank und Commerzbank im Fokus der Anleger.

Der Dax hat wieder Fahrt aufgenommen. Nachdem der deutsche Leitindex am Donnertag seine neuntägige Gewinnserie beendete, kletterte er zum Wochenende wieder und schloss am Samstag mit 12.315 Punkten um 0,27 Prozent im Plus. Vorbörslichen Indikatoren zufolge dürfte der Dax mit 12.320 Zählern einige Punkt über dem Schlusskurs des vergangenen Freitags in den Handel starten.

Analysten warten am heutigen auf die Quartalsbilanz der Google-Mutter Alphabet, deren Gewinnwachstum laut Prognosen deutlich abgekühlt sein dürfte. Auch der Leverkusener Werkstoffhersteller Covestro und die Deutsche Börse legen ihre Zahlen vor. Aus der Eurozone werden mehrere Konjunkturdaten erwartet.

1 - Vorgabe aus den USA

Unerwartet starke US-Konjunkturdaten haben die New Yorker Börsen am Freitag gestützt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März auf das Gesamtjahr hochgerechnet um 3,2 Prozent statt wie erwartet um zwei Prozent. Volkswirte sprachen von einer "Riesenüberraschung". Vor allem Investitionen des Staates trieben die Konjunktur an, während der private Konsum nicht mehr so stark zulegte wie zuletzt. Gemischt ausgefallene Firmenbilanzen verhinderten jedoch größere Kursgewinne an der Wall Street.

Der Leitindex Dow Jones schloss 0,3 Prozent höher auf 26.543 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 2939 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 8146 Punkte. Im Wochenvergleich gab der Dow 0,1 Prozent nach, der S&P-Index stieg um 1,2 Prozent und der Nasdaq rückte um 1,9 Prozent vor.

2 - Handel in Asien

Dank überraschend starker Daten für das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sind die asiatischen Börsen am Montag leicht gestiegen. Begrenzt wurden die Gewinne durch eine gewisse Vorsicht der Händler angesichts weniger erfreulicher Aspekte des Wachstumsberichts, die auf eine etwas schwächere Entwicklung in der Zukunft hindeuten. Die Investoren warten zudem auf ein Treffen der US-Notenbank Fed diese Woche und Produktionsdaten aus China, um Anhaltspunkte zur künftigen Marschrichtung in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu bekommen.

