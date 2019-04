Wer Aktien der Aves One seit längerer Zeit im Depot hat, kann sich freuen: Denn auf 12-Monats-Sicht hat sich die Aktie mehr als verdoppelt (aktuell rund +102%). Doch wer weiß, ob das so weitergeht - denn das Unternehmen teilte mit, dass ein Rechtsstreit zu einer finanziellen Belastung führen könnte. Konkret geht es laut Aves One um einen Kaufvertrag, den eine Tochtergesellschaft bereits 2013 für Seecontainer abgeschlossen hatte. Da soll es um ein Volumen von über 100 Mio. Dollar gehen. Seit 2014 ... (Peter Niedermeyer)

