Das Ranking von BMW kann sich durchaus sehen lassen - laut der Börse Stuttgart liegt das Rating von S & P für BMW bei A+. Und offensichtlich nutzt BMW dieses gute Ranking, um sich in den USA Geld zu leihen. So teilte die Börse Stuttgart mit, dass BMW US Capital LLC eine neue Anleihe mit Laufzeit bis April 2029 emittiert. Das Emissionsvolumen liegt demnach bei immerhin 0,65 Mrd. Dollar. Der Zinssatz liegt demnach bei immerhin 3,625%. Allerdings, die Börse Stuttgart teilt dazu mit: "Die Anleihe ... (Peter Niedermeyer)

