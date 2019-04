Basel (awp) - Roche kündigt eine Vielzahl von neuen Daten aus seiner neurologischen Pipeline für den Fachkongress AAN an, der am kommenden Samstag (4.5.) beginnt und bis am 10. Mai dauert. Unter anderem werden Daten aus zwei zentralen Studien mit dem Kandidaten Risdiplam zur Behandlung des erblich bedingten Muskelschwunds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...