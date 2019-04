Mit einem Tages-Verlust von rund 1,8% war die Deutsche Bank Aktie vorigen Freitag aus dem Xetra-Handel ins Wochenende gegangen. Beherrschendes Thema bei der Deutschen Bank Aktie war vorige Woche natürlich das Scheitern der Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit der Commerzbank. In der neuen Handelswoche steht direkt am Montag eine "Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren" zu den Zahlen zum 1. Quartal 2019 an. Dort soll der CFO James von Moltke Rede und Antwort stehen. Wird es ... (Peter Niedermeyer)

