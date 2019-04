Philips kann die Erwartungen nicht erfüllen, Fielmann punktet mit starkem Wachstum und Covestro muss, wie erwartet, einen deutlichen Gewinnrückgang präsentieren. Die Ergebnisse im Überblick.

In diesen Tagen legen viele Unternehmen ihre Bilanzen und Quartalsberichte vor. Ein Überblick über die wichtigsten Zahlen des Montags:

Fielmann wächst profitabelDie Optikerkette Fielmann hat den Gewinn zu Jahresbeginn stärker als den Umsatz gesteigert. Während die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten um 6,3 Prozent auf rund 372 Millionen Euro kletterten, legte der Vorsteuergewinn um fast zehn Prozent auf 67 Millionen Euro zu, wie das börsennotierte Familienunternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis von 65 Millionen Euro gerechnet. Den Brillenabsatz steigerte Fielmann im Auftaktquartal um drei Prozent auf 1,99 Millionen Stück. Das deutet darauf hin, dass erneut mehr aufwändige Gleitsichtbrillen verkauft ...

