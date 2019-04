Zürich (awp) - Das Credit Suisse Asset Management will über einen neuen Beirat für die thematischen Aktienanlagen Einblicke in Zukunftstechnologien erhalten und am Puls der neuen Entwicklungen bleiben. Der Beirat, in dem Experten aus Wissenschaft und Industrie Einsitz haben, solle fest in den Anlageprozess der Thematic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...