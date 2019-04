Banken und Bitcoin DGAP-News: DW Innovate GmbH / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain Banken und Bitcoin 29.04.2019 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Weltpremiere: Konferenz bringt Bitcoin-Kritiker und -Verfechter zusammen - Bitcoin verbreitet sich trotz der Preisschwankungen immer weiter. - Internationale Experten diskutieren im Hause der BayernLB in München über den Wert Bitcoins und dessen Einfluss auf Unternehmen und die Weltwirtschaft. München, Deutschland, 29. April 2019 - Hochrangige Entscheidungsträger müssen mit objektiven Informationen versorgt werden, um eine umfassende Perspektive auf Bitcoin gewinnen zu können und ihren Innovationsvorsprung zu halten. Diese Auffassung vertritt Daniel Wingen, der gemeinsam mit der BayernLB und Fidelity Digital Assets eine Konferenz veranstaltet, bei der Bitcoin-Forscher, Investoren, Banker, Ökonomen und Akademiker eine tiefgehende Debatte zu den technologischen und ökonomischen Nutzen und Gefahren von Bitcoin führen. Wingen, Gründer der Bitcoin Beratung DW-Innovate mit Sitz in München, sagt: "Nach über zehn Jahren ist Bitcoin noch immer nicht verschwunden und die Anzeichen, dass Bitcoin bleiben wird, verdichten sich Seitdem der erste Block in 2009 "geschürft" wurde, ist das Netzwerk exponentiell gewachsen. Nach wie vor steigt die Anzahl an Nutzern und Programmierern, die mit Bitcoin interagieren. Immer mehr Startups und etablierte Unternehmen schaffen Applikationen und Infrastruktur-Lösungen, um den Zugang zu Bitcoin zu vereinfachen. Je stärker sich Bitcoin am Markt etabliert, desto dringlicher wird ein fundiertes Wissen bei Entscheidungsträgern." Jürgen Michels, Chefökonom der BayernLB fügt hinzu: "Wir alle benötigen einen Überblick darüber, welchen Einfluss Bitcoin auf unser Geschäft und das unserer Kunden hat, und welche Infrastruktur und Dienstleistungen gegebenenfalls benötigt werden. Es ist an der Zeit, auf Vorstandsebene das notwendige Wissen zu generieren, um zu verstehen, ob, wann und wie man Bitcoin in strategischen Entscheidungen berücksichtigen muss." Während die einen der Überzeugung sind, dass Bitcoin unser Geldsystem fundamental verändern wird, warnen andere eindringlich vor Bitcoin. Die Zukunft von Bitcoin ist ungewiss und wirft viele Fragen auf, daher müssen Entscheidungsträger bereits jetzt tiefer in die Materie einsteigen und dürfen sich nicht mit oberflächlicher Berichterstattung zufrieden geben. Die beste Vorgehensweise für eine fundierte Meinungsbildung ist, systematisch die Argumente für und gegen Bitcoin abzuwägen und dabei die Begründung führender Experten zu verstehen. Über VoB Konferenz Webseite: https://vob-conference.com/ Datum: 3. Juni 2019 Ort: BayernLB, München Vortragende: 20 renommierte internationale Experten, darunter: - Dr. Saifedean Ammous, Author von The Bitcoin Standard - Jochen Metzger, Direktor bei der Deutschen Bundesbank - Prof. Dr. Gerald Mann, Professor für Volkswirtschaftslehre bei der FOM München - Dr. Alexis Eisenhofer, Vorstand bei Financial.com AG - Dr. Cyrus de la Rubia, Chefökonom bei Hamburg Commercial Bank AG - Hans-Jörg Naumer, Head of Global Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors - Dan Held, Gründungspartner von Interchange - Alex de Vries, Gründer von Digiconomist.net - Michel Rauchs, Kryptowährungsforscher, Universität Cambridge - Stepan Snigirev, Quantenphysiker und Gründungspartner von CryptoAdvance Format: Offene Diskussionen mit renommierten Experten über Nutzen und Gefahren in Zusammenhang mit Bitcoin. Teilnehmer: 150 Hochrangige Entscheidungsträger Teilnahme: Einladung oder Bewerbung auf der Webseite Kostenpunkt: 1.250EUR netto Kontakt VoB Conference Veranstaltet durch DW Innovate GmbH press@vob-conference.com +49 89 2155294 60 29.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 804125 29.04.2019 AXC0070 2019-04-29/09:10